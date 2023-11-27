Осуждённые помогли великолукскому приюту для животных

15:43, 27 ноября 2023, ПАИ

Осуждённые к принудительным работам помогли в благоустройстве Центра милосердия для бездомных животных в Великих Луках. Всего в мероприятии приняли участие более 35 отбывающих наказание. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На протяжении трёх дней люди, отбывающие наказание в виде принудительных работ исправительного центра № 1 УФСИН России по Псковской области, помогали приюту. Совместно с инспектором ИЦ-1 Артёмом Облуковым они оказали приюту бытовую помощь и выполнили ряд работ по благоустройству территории – расчистили снег, распилили брёвна, раскололи и сложили дрова, утеплили будки для собак, отремонтировали поддоны, восстановили электрику.

Волонтёры приюта поблагодарили осуждённых за помощь приюту и добросовестно выполненную работу.

Отметим, что это не первый случай, когда осуждённые к принудительным работам помогают животным.