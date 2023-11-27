350 кубометров снега убрали с улиц в Великих Луках

17:05, 27 ноября 2023, ПАИ

Более 350 кубометров снега вывезли с улиц Великих Лук за три дня. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Уборочная техника вывезла снег с заречной части города, центра и улиц Дружбы и Малышева. Особое внимание уделили площади Ленина, откуда убрали снежный вал.

Кроме того, улицы и тротуары города посыпали песко-соляной смесью. Отмечается, что в день используют около 200 кубометров смеси.

Ранее сообщалось, что улицы Великих Лук убирают от снега.