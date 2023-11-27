Улицы Великих Лук убирают от снега

12:16, 27 ноября 2023, ПАИ

Уборку улиц от снега производят в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на администрацию города.

Уборка снега производится в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде сильного снега. Там, где необходимо, выполняется подсыпка песко-соляной смесью.

Отметим, что сегодня с периода 17:00 – 20:00, начиная с восточных районов, местами по Псковской области ожидается сильный снег.