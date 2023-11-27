За призывы к террористической деятельности предусмотрена уголовная ответственность, напомнили псковичам в прокуратуре

17:23, 27 ноября 2023, ПАИ

За публичные призывы к террористической деятельности предусмотрена уголовная ответственность, напомнили псковичам в военной прокуратуре Псковского гарнизона.

Публичные призывы к террористической деятельности могут быть высказаны во время выступления перед людьми, содержаться в тексте листовок, плакатов, обращений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, например, на сайтах, форумах или блогах, а также распространяться путем массовой рассылки электронных сообщений. Лица, осуществляющие террористическую деятельность, всё активнее используют цифровые технологии.

При этом ч. 2 ст. 2052 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

Наказание за совершение этих противоправных действий предусмотрено санкцией ч. 2 ст. 2052 УК РФ в виде штрафа в размере от трёхсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трёх до пяти лет либо лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.