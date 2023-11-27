16 медалей завоевали псковичи на первенстве Новгородской области по кикбоксингу
16 медалей завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», на первенстве Новгородской области по кикбоксингу в дисциплинах фулл-контакт с лоу и лайт-контакт, которое прошло 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».
В соревнованиях приняли участие 17 воспитанников спортшколы «Мастер».
Псковичам удалось завоевать семь золотых, шесть серебряных и три бронзовых награды.
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
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Фото: спортшкола «Мастер»
Тренирует спортсменов Марат Хабибуллин.
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