16 медалей завоевали псковичи на первенстве Новгородской области по кикбоксингу

17:00, 27 ноября 2023, ПАИ

16 медалей завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», на первенстве Новгородской области по кикбоксингу в дисциплинах фулл-контакт с лоу и лайт-контакт, которое прошло 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

В соревнованиях приняли участие 17 воспитанников спортшколы «Мастер».

Псковичам удалось завоевать семь золотых, шесть серебряных и три бронзовых награды.



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»













Тренирует спортсменов Марат Хабибуллин.

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