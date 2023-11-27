Чемпионат и первенство СЗФО по рукопашному бою впервые пройдут в Пскове

18:16, 27 ноября 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по рукопашному бою впервые пройдут в Пскове. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Олимп» 2 и 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рукопашного боя Псковской области.

В соревнованиях примут участие около 350 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Псковской областей, а также республики Коми.

«Это первые межрегиональные соревнования по рукопашному бою, которые принимает Псков. Мы делаем всё, чтобы мероприятие прошло достойно: улучшена техническая база, изготовлены уникальные командные кубки – их ковали псковские кузнецы. Также подготовлены оригинальные медали и грамоты, будут вручены памятные сувениры всем участникам и победителям соревнований», – рассказала президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

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