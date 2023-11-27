Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди водителей автобусов прошёл в Пскове
Первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей автобусов состоялся в Пскове сегодня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
Участников поприветствовал замглавы администрации Андрей Ульянов и пожелал им успехов в выполнении заданий.
На базе Псковской автошколы ДОСААФ России на звание «Лучший водитель автобуса – 2023» боролись семь конкурсантов. На первом этапе соревнований им предстояло решить тестовые задания, на втором, практическом, – выполнить упражнения по скоростному маневрированию.
Подведение итогов запланировано на 20 декабря.
Победитель получит 50 тысяч рублей, призёры – благодарственные письма администрации Пскова и подарки от организаторов конкурса.
Следующий этап конкурса среди портных пройдёт 30 ноября в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса.
Напомним, конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проходит в Пскове с 24 ноября по 20 декабря. Его цель – повышение престижа рабочих профессий, информирование об их значимости и привлечение молодых специалистов к работе на предприятиях города, а также выявление лучших сотрудников организаций и предприятий.
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