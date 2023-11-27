Гуманитарных грузов почти на 120 млн рублей отправили псковичи в новые регионы РФ и зону СВО

19:31, 27 ноября 2023, ПАИ

Гуманитарных грузов почти на 120 млн рублей для мирного населения и военнослужащих направил Ресурсный центр добровольчества в новые региона РФ и в зону проведения СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя организации Алеси Михачёвой.

Псковичам удалось добиться хороших результатов, в том числе по привлечению внебюджетных средств, отметила Алеся Михачёва.

По её словам, все решения о сборах принимаются точечно, исходя из поданных заявок. Например, ранее на передовой и в тылу требовались мотопомпы для осушения окопов после дождя. Сбор по заявке организовали незамедлительно.

Она также подчеркнула, что сбор помощи продолжается. Осенью и зимой упор делается на тёплую одежду, продукты длительного хранения, оборудование и материалы для коммунальных служб.

Сбор в муниципалитетах ведут добровольческие штабы «Мы вместе», которые открыты по всей Псковской области. В 16 муниципалитетах также действуют Центры добровольчества. Скоро они появятся и в Великолукском, и Псковском районах.

Кроме того, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, в регионе ведётся работа по созданию Доброцентров. На базе пяти организаций в муниципальных образованиях Псковской области они уже открыты, уточнила Алеся Михачёва. «Это федеральный формат для объединения усилий. Хорошая практика, когда становится больше мест, куда можно обратиться за помощью», – сказала она. Всего в регионе насчитывается более 30 тысяч добровольцев.

Михаил Ведерников поблагодарил неравнодушных псковичей за помощь, а также отметил, что правительство будет делать всё возможное, чтобы облегчить работу добровольцев в отправке гуманитарной помощи.