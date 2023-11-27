Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гуманитарных грузов почти на 120 млн рублей отправили псковичи в новые регионы РФ и зону СВО

Гуманитарных грузов почти на 120 млн рублей для мирного населения и военнослужащих направил Ресурсный центр добровольчества в новые региона РФ и в зону проведения СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя организации Алеси Михачёвой.

Гуманитарных грузов почти на 120 млн рублей отправили псковские добровольцы в новые регионы РФ и зону СВО. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Псковичам удалось добиться хороших результатов, в том числе по привлечению внебюджетных средств, отметила Алеся Михачёва.

По её словам, все решения о сборах принимаются точечно, исходя из поданных заявок. Например, ранее на передовой и в тылу требовались мотопомпы для осушения окопов после дождя. Сбор по заявке организовали незамедлительно.

Она также подчеркнула, что сбор помощи продолжается. Осенью и зимой упор делается на тёплую одежду, продукты длительного хранения, оборудование и материалы для коммунальных служб.

Сбор в муниципалитетах ведут добровольческие штабы «Мы вместе», которые открыты по всей Псковской области. В 16 муниципалитетах также действуют Центры добровольчества. Скоро они появятся и в Великолукском, и Псковском районах.

Кроме того, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, в регионе ведётся работа по созданию Доброцентров. На базе пяти организаций в муниципальных образованиях Псковской области они уже открыты, уточнила Алеся Михачёва. «Это федеральный формат для объединения усилий. Хорошая практика, когда становится больше мест, куда можно обратиться за помощью», – сказала она. Всего в регионе насчитывается более 30 тысяч добровольцев.

Михаил Ведерников поблагодарил неравнодушных псковичей за помощь, а также отметил, что правительство будет делать всё возможное, чтобы облегчить работу добровольцев в отправке гуманитарной помощи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 ноября 2023

Митрополит Арсений дал благословление на реставрацию Троицкого собора в Пскове
27 ноября 2023

Митрополит Тихон посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»
27 ноября 2023

Житель Бежаниц вместе с командой занял первое место на Всероссийской олимпиаде по педиатрии в Петербурге
27 ноября 2023

Научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная» начала работу в Псковском музее
27 ноября 2023

Гуманитарных грузов почти на 120 млн рублей отправили псковичи в новые регионы РФ и зону СВО
27 ноября 2023

Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди водителей автобусов прошёл в Пскове
27 ноября 2023

Два триллиона рублей необходимо для реализации концепции развития Пушкинского заповедника
27 ноября 2023

Областной юнармейский бал пройдёт в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...