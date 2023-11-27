Научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная» начала работу в Псковском музее

19:48, 27 ноября 2023, ПАИ

Научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» стартовала в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника сегодня, 27 ноября. В этом году она приурочена к 550-летию Псково-Печерского монастыря, 700-летию первого упоминания Гдова и 1120-летию первого упоминания Пскова в летописи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

На пленарном заседании к участникам в онлайн-формате обратилась гендиректор Псковского музея Светлана Мельникова и отметила, что на площадке учреждения долгое время не проходили научные конференции. Она выразила надежду, что мероприятие этого года станет началом настоящей музейной научной жизни, что особенно актуально в преддверии юбилея Псковского музея в 2026 году.

Один из участников конференции, доктор искусствоведения, академик РАХ Юрий Бобров отметил, что Псков обладает уникальной коллекцией иконописи, серебра и живописи, которая достойна того, чтобы её изучали, публиковали и обсуждали. «Мой доклад сегодня был посвящён самым интересным особенностям древней псковской иконы. Когда начинаешь серьёзно изучать эту тему, то понимаешь, что псковское искусство характерно не только красками, но и толкованием сюжета, богословским смыслом и нюансами, которые закладывал автор», – добавил спикер.

На конференции работали секции «Военная история Псковского края» и «Традиционные и инновационные формы и методы культурно-образовательной работы». Свои доклады представили сотрудники музея и гости мероприятия. В частности, Вадим Белолугов из Екатеринбурга рассказал об опыте культурно-образовательной работы Музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави», который был открыт 30 октября 1991 года по инициативе ветеранов войны в Афганистане.

Отмечается, что в конференции участвуют 50 учёных из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Великих Лук. В общей сложности за два дня работы форума будет представлено 42 доклада.

Конференция продлится в музее до завтра, 28 ноября.