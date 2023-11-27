Секрет долговечности окон назвали псковичам

21:50, 27 ноября 2023, ПАИ

Как часто рекомендуется обслуживать окна и какие действия следует предпринять, рассказал директор «Завода Оконная мануфактура» Алексей Цивликов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 ноября.

Главный секрет долговечности окон – правильное ежегодное сервисное обслуживание, отметил эксперт. «Окна надо обслуживать ежегодно. Это такой же механизм, который требует внимания. У нас очень часто получается так, что люди приобрели окно и забыли, пока оно не сломается. Вот у вас сломалось ваше окно, приезжаешь, а оказывается, что уже пять лет в него никто даже не заглядывал. Любое изделие нужно ежегодно обслуживать: смазывать уплотнения, фурнитуру. Хотя, поставщики фурнитуры утверждают, что там заложена смазка на весь срок службы изделия. Но внешние условия – грязь, ремонт, пыль, влага – всё равно могут вносить какие-то коррективы в работу фурнитуры», – сказал Алексей Цивликов.

В случае возникновения проблем с окнами рекомендуется обратиться в компанию, которая устанавливала данные окна, или же самостоятельно найти оконную организацию, специализирующуюся на ремонте окон.

«Поэтому мы года три назад организовали сервисную службу, которая занимается обслуживанием всех изделий не только нашего производства. Любой человек может нам позвонить, сказать, что у него есть окно, которое дует, сломалось, разбилось, не работает. Мы можем выехать, оценить его состояние, возможно, даже сразу отремонтировать, либо отрегулировать», – заметил Алексей Цивликов.