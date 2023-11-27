Сильный снег ожидается в Псковской области этой ночью
Сильный снег ожидается в Псковской области этой ночью, сообщает в своём Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.
«Непростая ночь предстоит коммунальным службам – по прогнозу ожидается сильный снег. Более 30 единиц техники уже на линиях. На дорогах высока вероятность ДТП. Будьте осторожны!» – написал глава города в своём Telegram-канале.
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