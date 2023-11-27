Театрализованный чемпионат по брейн-рингу прошёл среди псковских школьников

22:28, 27 ноября 2023, ПАИ

IV театрализованный тур чемпионата Пскова по брейн-рингу прошёл в КСК «Супер», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова









В нём приняли участие учащиеся девяти школ: № 2, № 4, № 10, № 18, № 29, Псковского технического лицея, Псковского гуманитарного лицея, Центра образования «Псковский педагогический комплекс» и Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Поскольку тур был театрализованным, учебные заведения поделились на «обороняющихся троянцев» с главнокомандующим Гектором и «нападающих греков», которых возглавил Ахилл. Также прошёл классический брейн-ринг среди младших классов.