Театрализованный чемпионат по брейн-рингу прошёл среди псковских школьников
IV театрализованный тур чемпионата Пскова по брейн-рингу прошёл в КСК «Супер», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
-
Фото: администрация Пскова
В нём приняли участие учащиеся девяти школ: № 2, № 4, № 10, № 18, № 29, Псковского технического лицея, Псковского гуманитарного лицея, Центра образования «Псковский педагогический комплекс» и Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
Поскольку тур был театрализованным, учебные заведения поделились на «обороняющихся троянцев» с главнокомандующим Гектором и «нападающих греков», которых возглавил Ахилл. Также прошёл классический брейн-ринг среди младших классов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 ноября 2023
Житель Бежаниц вместе с командой занял первое место на Всероссийской олимпиаде по педиатрии в Петербурге