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Гурьев день наступил по народному календарю

Память трех христианских мучеников – Гурия, Самона и Авива, живших в III-IV веках, отмечается сегодня, пишет calend.ru.

Гурий и Самон жили в Эдессе, но с началом гонений императора Диоклетиана на христиан покинули родной город. Их схватили и пытались заставить поклониться языческим богам, но они отказались. Христиан подвергли пыткам, а потом на несколько лет бросили в темницу. Видя непреклонность мучеников, язычники обезглавили их.

Диакона Авива, которого тоже поминают в этот день, во времена императора Лициния арестовали по доносу и склоняли к поклонению идолам. После того как Авив отказался сделать это, его сожгли заживо, однако тело его осталось невредимым. Погребли Авива в одной гробнице с Гурием и Самоном.

В народе считалось, что Гурий помогает лечению зубных болезней. Говорили также, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых».

Человеку, родившемуся в этот день, полагалось подарить меру овса или воз сена. Считалось, что это даст здоровья лошадям. На Гурия люди уделяли этим животным много внимания: «Гурьян без лошади, что зима без января». Существовала даже особая примета: «Коли кони на Гурия ржут – это к добру».

Смотрели и на приметы погоды. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья.

С этого дня также начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым.

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