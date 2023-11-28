Молочные продукты предложили разделять разноцветными ценниками

07:39, 28 ноября 2023, ПАИ

Выкладку молочной продукции без заменителей молочного жира и с его заменителями могут изменить в России. Эти товары разделять визуально, пишут «Известия», со ссылкой на Роспотребнадзор.

В частности, в торговле предлагается использовать цветовое разделение при оформлении ценников. Для молочной продукции без заменителей жиров предлагается использовать зеленый цвет при оформлении ценника. Если же в продукции есть растительные элементы, то ценник следует сделать оранжевым.

Также предлагается использовать новую выкладку продуктов: верхние и средние полки могут быть с молочными товарами, а на нижнем отделении те, в которых заменили жиры. Кроме того, максимальное разделение может быть, если один вид молочной продукции поместить в закрывающийся холодильник, а другой оставить на открытой витрине.