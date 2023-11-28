Концентрацию антибиотиков в молоке будут определять с помощью искусственного интеллекта

08:56, 28 ноября 2023, ПАИ

Новую технологию для проверки молока на содержание антибиотиков создали специалисты института ИТМО. Для этого они будут использовать электрохимический метод, который на свойстве веществ меняет проводимость тока при окислении, пишут «Известия».

Данные измерений анализирует предварительно обученный искусственный интеллект. Система включает в себя сенсор с электродом, устройства для подачи электричества и программу на основе машинного обучения.

В первую очередь специалисты разместили образец на электродном сенсоре из меди, никеля и углерода – при контакте с молоком эти вещества окисляются. Затем с помощью прибора для подачи электрического тока определенного напряжения (потенциостата) они пустили напряжение на электрод.

«И измерили отклик от сенсора с образцом: при окислении металла снижается его проводимость, и прибор фиксирует это в виде перепадов напряжения тока», – рассказал один из разработчиков, аспирант Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Вадим Беляев.

Он пояснил, что чем меньше в молоке антибиотиков, тем сильнее окисляется металл на электроде, следовательно, падает и напряжение тока в системе.

Отмечается, что сейчас для быстрой проверки используются тест-полоски, точность анализа которых не превышает 70%. Кроме того, такое тестирование показывает наличие или отсутствие препаратов в молоке, но не их концентрацию.