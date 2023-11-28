400 килограммов кормов собрали волонтёры для бездомных животных в Пскове

09:45, 28 ноября 2023, ПАИ

400 килограммов кормов и круп собрали волонтёры банка еды «Русь» в рамках акции «Корзина доброты» в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

Волонтёры передали корма в приют «Лесопилка». Банк еды «Русь» сотрудничает с приютами для бездомных животных, которым нужна помощь.

Каждый желающий может помочь животным с кормом. Коробка помощи находится в Пскове на улице Кузбасской Дивизии, 19 (ТРК «Акваполис»).