Рождественский пост начался у православных христиан: что можно есть в эти дни

09:24, 28 ноября 2023, ПАИ

Рождественский пост начался у православных христиан 28 ноября. Он продлится 40 дней и завершится в Сочельник, 6 января. Уже 7 января верующие разговляются и могут употреблять в пищу любые продукты.

Этот пост также ещё называют Филиппов, так как он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост — важный период в жизни православного человека, в течение которого он получает возможность поработать над своим духовным миром, заново оценить приоритеты в своей повседневности, обрести чувство спокойствия и светлой радости.

Условно пост разделён на три этапа:

28 ноября - 19 декабря. Вступление в пост. Начинается с отказа от животной пищи: яиц, молока, мяса, сливочного масла и блюд, приготовленных с указанными продуктами. Во многие дни разрешается есть рыбу, а также постные блюда с растительным маслом. Строгий пост соблюдается только по средам и пятницам. По понедельникам рекомендуется отказ от масла.

20 декабря - 1 января. На этом этапе уменьшается количество рыбы в рационе. Рыбные блюда вкушают по выходным. В остальные дни питаются горячей пищей с маслом или без. В среду и пятницу, как прежде, едят только сырые продукты.

2 января - 6 января. Третий период самый короткий, но пост в него наиболее строгий. Только в выходные дни разрешается горячая пища с растительным маслом. В остальные дни стараются есть сырую еду: фрукты, овощи, орехи.

