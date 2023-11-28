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Общество

В большинстве районов Псковской области снова ожидается снегопад

28 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов, а днем местами пройдет небольшой снег, сообщает Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура днем -3...-8, ночью -7...-12 градусов.    
                                                                                   
В Пскове ожидается небольшой снег. Температура днем -4...-6, ночью -8...-10. В Великих Луках днем пройдёт небольшой снег, ночью преимущественно без осадков. Температура днем -3...-5, ночью -9...-11 градусов.

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