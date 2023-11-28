В большинстве районов Псковской области снова ожидается снегопад

09:28, 28 ноября 2023, ПАИ

28 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов, а днем местами пройдет небольшой снег, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура днем -3...-8, ночью -7...-12 градусов.



В Пскове ожидается небольшой снег. Температура днем -4...-6, ночью -8...-10. В Великих Луках днем пройдёт небольшой снег, ночью преимущественно без осадков. Температура днем -3...-5, ночью -9...-11 градусов.