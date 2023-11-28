Вылет самолёта Москва – Псков перенесён ещё на час

09:29, 28 ноября 2023, ПАИ

Вылет самолёта во вторник, 28 ноября, из московского Внуково в Псков перенесён на 10:00 мск. Ранее с 8:00 вылет уже переносился на 9:00 мск. Ожидаемое время прилёта самолёта в Псков – 11:25 мск.

Отметим, что за последние несколько лет рейс Москва – Псков – Москва переносился несколько раз, причиной становились погодные условия.

Напомним, что в аэропорту Пскова на втором этаже появился комфортный зал ожидания, для пассажиров также работает ВИП-зал и комната матери и ребёнка.