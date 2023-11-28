Вышел в свет поэтический сборник патриотической поэзии «Позывной – Россия!»

10:08, 28 ноября 2023, ПАИ

Вышел в свет поэтический сборник патриотической поэзии «Позывной – Россия!». Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В книгу вошло более 200 произведений современных поэтов – участников мероприятий одноименного литературно-просветительского проекта, реализованного псковскими писателями при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Онлайн-акция «Позывной – Россия! Стихи и песни нового времени!», поэтический конкурс «Позывной – Россия! Поэзия нового времени», фестиваль исторической поэзии «Словенское поле», акции «Письмо солдату» и «Книга в подарок» – далеко не полный перечень мероприятий, проведённых в рамках проекта. В целом в очных и заочных мероприятиях проекта приняло участие более 400 современных поэтов и авторов-исполнителей.

Поэтический сборник объединил поэтические произведения авторов из 42 регионов России, а также Белоруссии. Рядом с именами поэтов Сергея Лобанова, Данила Гайфуллина и Ивана Асвальда в книге вместо города и региона указано «Зона СВО. Передний край».

Тематика книги легко узнаётся по названиям поэтических глав: «Не измени своей земле…», «Донбасс за нами…», «На войне как на войне», «Моя Родина здесь…». Глава «От чего взрослеют дети» объединила стихи начинающих поэтов от семи до 17 лет, посвящённые, как и большая часть сборника, современной России, Русскому миру, героическому Донбассу и российским воинам, сражающимся в зоне СВО. В главе «Вехи» читатель найдёт произведения исторической тематики от Древней Руси до Великой Отечественной войны и перестроечных времён. Отдельно стоит отметить поэтическую главу «Над рекой Великой – белый кремль…», посвящённую Пскову, городам и весям Псковской земли, истории Псковского края и дню сегодняшнему.

Книга издана тиражом 3 000 экземпляров, значительную часть передадут в библиотеки и образовательные учреждения Псковской области, а также направят в республики Донбасса и зону СВО. В магазинах книга продаваться не будет.

Стать обладателем сборника можно на одной из презентаций, которые пройдут 5 декабря в Пскове, 8 декабря – в Москве и 13 декабря – в Великих Луках. Также книга будет представлена жителям ряда районов области при проведении итоговых литературно-музыкальных выступлений поэтов и авторов-исполнителей – участников литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!».

Уже сейчас электронная версия книги доступна в библиотеке сайта псковских писателей «Псковский литературный портал».