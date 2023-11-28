Более 66 тысяч жителей Псковской области получают ежемесячные выплаты

12:57, 28 ноября 2023, ПАИ

66 265 жителей Псковской области получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

К этой категории граждан относятся люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, Герои России и СССР, члены семей умерших и погибших Героев России и СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда и другие.

Чтобы получать выплаты, жителям Псковской области необходимо подать заявление через «Госуслуги» или лично в отделении Социального фонда и МФЦ. Гражданам с инвалидностью и Героям России ЕДВ назначается беззаявительно.

Также у категорий граждан, которые имеют право на выплаты, есть возможность выбрать набор социальных услуг взамен части ЕДВ. Например, путёвку на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в поездах к месту лечения и обратно, приобретение лекарств по рецепту врача.