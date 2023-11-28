Произведения европейских композиторов услышат псковичи на органном концерте 3 декабря

11:02, 28 ноября 2023, ПАИ

3 декабря в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки «Золотой век органа». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед слушателями выступит органист Николай Бронзов, выпускник магистратуры кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств СПбГУ, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, штатный органист римско-католического прихода Божией Матери Кармельской (Гатчина).

На концерте прозвучат духовные произведения эпохи барокко германских композиторов и органистов Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Пахельбеля, Дитриха Букстехуде, Георга Фридриха Генделя, итальянца Алессандро Марчелло, англичанина Генри Пёрселла, а также русского композитора XVIII-XIX веков Дмитрия Бортнянского.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

