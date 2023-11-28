Грант Российского научного фонда выиграли филологи ПсковГУ

11:19, 28 ноября 2023, ПАИ

Проект филологов Псковского государственного университета «Пушкинский миф в условиях цифровизации культуры» выиграл грантовый конкурс РНФ 2023 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Руководитель проекта – доктор филологических наук, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Илона Мотеюнайте. В команду также вошла кандидат филологических наук, доцент Надежда Лищенко.

Инициатива ученых направлена на рассмотрение функционирования пушкинского мифа в условиях цифровой трансформации образования и культуры. В центре внимания участников проекта окажется проблема существования имени и образа Пушкина в современном публичном пространстве и сравнение восприятия поэта сегодня и в предыдущем столетии.

«Миф о Пушкине в медиапространстве отражает стереотипы общества и в современном социокультурном пространстве имеет ценность, сопоставимую с самим творчеством поэта. Трансформируясь в соответствии с изменением ценностных ориентаций общества, миф о Пушкине становится своеобразным маркером, выразителем умонастроений масс», – уверены филологи ПсковГУ.

Участники проекта предполагают рассмотреть существование Пушкина в современном медиапространстве. Они нацелены на анализ использования его имени и образа в литературном поле (прозе и поэзии XXI века) и в СМК и опираются на выводы ученых о том, что Пушкин сегодня – это культурный герой новой мифологии, как ее понимают Елеазар Мелетинский, Мария Виролайнен, Марина Загидуллина и другие. Его закрепленнная в русской культуре роль «первооткрывателя» и постоянное присутствие в общественном сознании имеет множество следствий: это широкая известность, формирующая фундамент национальной культуры, а также вариативность и шаблонность восприятия, обеспеченная широкими возможностями воспроизводимости в интернет-пространстве.

В ходе проектного исследования будет показано, как пушкинский миф в качестве традиционного элемента культуры трансформируется в условиях новой системы коммуникации.