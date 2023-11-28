Итоги турсезона в Изборском заповеднике подводят в медиацентре ПАИ

12:06, 28 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам туристического сезона в Изборском музее-заповеднике, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 ноября.

Как прошёл год музея в статусе самостоятельного, сколько туристов посетило Изборск, какие программы, локации и выставки стали самыми популярными, какие планы у музея-заповедника на следующий год, чем порадует псковичей на Новый год?

На эти и многие другие вопросы ответит директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.