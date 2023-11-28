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11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на фестивале Pilon-on

Воздушные гимнастки из Пскова, воспитанницы центра воздушной акробатики «Крылья», завоевали 11 медалей на ART-фестивале Pilon-on, который прошёл в Городском культурном центре 25 и 26 ноября. Об этом ПАИ сообщила тренер гимнасток Марина Киреенкова.

11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на фестивале Pilon-on. Фото здесь и далее предоставила Марина Киреенкова

Победы удостоились Анна Воронцова, Арина Чеснокова, Виктория Герасимова и Полина Веснина, а также дуэт Есении Курченковой и Виктории Герасимовой. Второе место заняли Софья Кирячок, Елизавета Яковлева и Злата Гребнева. Бронзовые награды завоевали Александра Андреева и Варвара Ратнюк.

  • 11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на фестивале Pilon-on
    Фото: предоставила Мария Киреенкова
  • 11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на фестивале Pilon-on
    Фото: предоставила Мария Киреенкова
  • 11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на фестивале Pilon-on
    Фото: предоставила Мария Киреенкова
  • 11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на фестивале Pilon-on
    Фото: предоставила Мария Киреенкова
  • 11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на фестивале Pilon-on
    Фото: предоставила Мария Киреенкова
  • 11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на фестивале Pilon-on
    Фото: предоставила Мария Киреенкова
  • 11 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на фестивале Pilon-on
    Фото: предоставила Мария Киреенкова

«Эти соревновательные дни были весьма напряженными, однако подъемы в пять часов утра того стоили. У каждой свой образ, мы шаманили над прической и гримом основательно. Все с медалями, дико гордимся каждой», – отметила Марина Киреенкова.   

Тренерами спортсменок являются Марина Киреенкова и Алёна Быкова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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