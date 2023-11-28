Псковичам рассказали, как защитить детей от выпадения из окон

12:43, 28 ноября 2023, ПАИ

Как защитить детей от выпадения из окон, рассказал директор «Завода Оконная мануфактура» Алексей Цивликов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Давно разработаны детские замки, которые не позволяют ребёнку открыть окно и блокируют либо ручку, либо створку. Они бывают разных видов, и нужно подбирать под конкретный случай. Также есть москитные сетки, которые могут выдерживать большую нагрузку. Их устанавливают изнутри помещения», – отметил он.

Есть и более продвинутые системы, которые встроены в саму фурнитуру. К ним относится поворотно-откидное окно, подчеркнул Алексей Цивликов.

«В первом положении ручки оно поворачивается, то есть открывается створка, а во втором положении – откидывается. Производители внесли в алгоритм работы изменения: в первом положении оно откидывается, а дальше ребёнку не справиться со створкой, и он не может её распахнуть», – пояснил гость студии.

Ранее сообщалось, что псковичам назвали секрет долговечности окон.