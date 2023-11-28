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Происшествия

70 тысяч рублей украли мошенники у великолучанки

70 тысяч рублей украли мошенники у 88-летней великолучанки. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД.

Пожилой великолучанке поступил звонок от девушки, которая представилась её дочерью и сказала, что якобы попала в ДТП. Потом с ней связалась псевдоследователь, которая подтвердила слова «дочери». Пенсионерке сообщили, что нужно отдать с курьером 70 тысяч рублей, чтобы на дочь не завели уголовное дело.

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли преступление. Мошенником оказался неработающий ранее не судимый 20-летний великолучанин. Его допросили, и он дал признательные показания.

Следствие установило, что этот курьер совершил ещё одно мошенничество в Великих Луках. Тогда ему удалось обманным путём заполучить деньги 85-летней женщины.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159. Молодому человеку грозит тюремный срок.

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