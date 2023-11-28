Ученики Гуманитарного лицея Пскова прошли в финал школьной лиги по киберспорту

12:15, 28 ноября 2023, ПАИ

Ученики Гуманитарного лицея Пскова прошли в финал школьной лиги по киберспорту, который пройдёт в Москве в VK Play арене 16 и 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Между собой в финале сразятся восемь команд из Псковской, Тюменской, Ростовской и Липецкой областей, Красноярского, Ставропольского и Приморского краёв, а также из Чувашской Республики.

Школьники примут участие в пяти видах программ: Dota 2, тетрис, «Мир танков», электронные шахматы и поиск в интернете на время.

От Гуманитарного лицея Пскова в школьной лиге примут участие Денис Дубровин, Сергей Кураков, Алексей Храмов, Тимофей Бобров, Владислав Катых, Даниил Пилипенко, Ярослав Рождественский, София Холмская и Григорий Воробьёв.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 1 млн рублей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».