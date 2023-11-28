Более 300 млн рублей получит Псковская область на развитие АПК

12:28, 28 ноября 2023, ПАИ

308,9 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на развитие объектов агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Регион получит федеральную поддержку на строительство молочной фермы роботизированного доения и выращивания молодняка крупного рогатого скота. Губернатор отметил, что инвестиционный проект ООО «Псковагроинвест» вошёл в число победителей.

Кроме того, четыре переработчика сырого молока в Псковской области получат средства на возмещение части затрат на покупку оборудования для маркировки продукции.

Субсидии будут доведены до получателей до конца декабря 2023 года, уточнил глава региона.