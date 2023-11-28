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Общество

Более 300 млн рублей получит Псковская область на развитие АПК

308,9 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на развитие объектов агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

308,9 млн рублей получит Псковская область на развитие АПК. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Регион получит федеральную поддержку на строительство молочной фермы роботизированного доения и выращивания молодняка крупного рогатого скота. Губернатор отметил, что инвестиционный проект ООО «Псковагроинвест» вошёл в число победителей.

Кроме того, четыре переработчика сырого молока в Псковской области получат средства на возмещение части затрат на покупку оборудования для маркировки продукции.

Субсидии будут доведены до получателей до конца декабря 2023 года, уточнил глава региона.

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