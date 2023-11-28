Дмитрий Шахов станет гостем программы «Оглавление»

13:42, 28 ноября 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября.

Как изменилась работа омбудсмена за последние три года? В чём отличие Псковской области от других регионов с точки зрения защиты прав граждан? Как складываются отношения с правоохранителями?

Об этом и на другие темы с Дмитрием Шаховым поговорят ведущие «Оглавления» Александр Машкарин и Надежда Назаренко сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».