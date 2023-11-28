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Общество

Рождественские образовательные чтения пройдут в ПсковГУ

XXXII Международные Рождественские образовательные чтения «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» пройдут в Псковском государственном университете 8–10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Целью чтений является привлечение внимания ученых, общественных и политических деятелей, представителей Русской православной церкви к отечественной культуре в свете социальных, философских, психологических и религиозных вызовов современности, к узловым моментам истории, меняющим ее ход, к образу будущего народа, православной церкви и тенденции развития русской церковной культуры и искусства.

Мероприятие пройдет в смешанном формате. Председателем встречи выступит митрополит Псковский и Порховский Арсений.

Среди основных направлений работы – вопросы духовно-нравственного воспитания, развития русской культуры на основе православных традиций, вопросы духовной безопасности страны, утверждения духовных ценностей, идей межрелигиозного согласия, уважительного отношения к культурным традициям народов России.

Список предложенных направлений работы конференции носит рекомендательный характер. Оргкомитет готов рассмотреть любую тематику, предложенную в рамках основных.

Чтобы принять участие в конференции, необходимо прислать в адрес оргкомитета текст статьи до 1 декабря и заявку на участие по ссылке. Все участники конференции должны пройти регистрацию, после чего на почту будет отправлена ссылка для дистанционного подключения к работе конференции.

К публикации принимаются статьи объемом не менее 4 и не более 10 страниц текста. Текст статьи должен быть подготовлен в текстовом редакторе Microsoft Word 97/2003 (с расширением *.doc или *.rtf), все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см. Текст не должен содержать в себе таблицы. Список литературы – не более 5 наименований. На первой странице вверху печатается заголовок доклада прописными буквами, выравнивается по центру. Под заголовком справа курсивом печатаются инициалы и фамилия автора (авторов), место работы. Далее идут аннотация статьи и ключевые слова на русском языке.

Статья предоставляется в электронном виде по электронной почте: bazylek@yandex.ru c пометкой «Рождественские чтения 2023» в поле «тема». Статьи и заявки должны быть присланы прикрепленными файлами. Название файла со статьей должно представлять собой фамилию автора/первого соавтора. Название файла с заявкой должно содержать слово «заявка» и фамилию автора.

Вопросы можно направлять в адрес оргкомитета: teologiapskov@mail.ru или по телефонам: +7 921 217 56 18 – Герасимова Ирина (программа, сборник); 8 (8112) 20-16-99 (доб. 547) – кафедры философии и теологии ПсковГУ Белявская Вера.

По результатам работы конференции будет издан сборник научных статей (РИНЦ) с постатейным размещением в e-Library, который будет разослан участникам в PDF-формате.

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