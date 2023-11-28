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Происшествия

Около 150 килограммов мефедрона обнаружили в управляемой с Украины лаборатории в Псковской области

Около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона обнаружили правоохранители в управляемой с Украины нарколаборатории, расположенной в Псковской области. Об этом сообщили в МВД России.

Отмечается, что сотрудники МВД разоблачили целую сеть нарколабораторий, которая руководилась с Украины. Нарколаборатории функционировали в Московской, Псковской и Рязанской областях.

Всего полицейские задержали 21 подозреваемого, из которых 12 являются гражданами Украины. Также они изъяли почти 1,5 тонны синтетического наркотика и более 35 тонн компонентов для его изготовления.

По данным следствия, на Украине вербовали новых участников наркогруппировки. Они приезжали в Россию, арендовали помещения, покупали оборудование, а затем производили наркотики. Позже произведённые наркотики реализовывались через закладки и специально созданные интернет-магазины.

В настоящее время продолжается розыск организатора этой сети нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. Злоумышленник находится на территории Украины.

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