Псковский музей-заповедник подготовил спецпрограммы для людей с инвалидностью

14:43, 28 ноября 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник подготовил специальные программы для людей с инвалидностью, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех» в Псковском музее ждут учеников коррекционных образовательных и воспитанников социальных учреждений, а также взрослых людей с инвалидностью вместе с сопровождающими.

Программы для сборных групп будут начинаться в 13:00 2, 5, 8 декабря и в 11:00 – 10 декабря.

3 декабря на всех объектах музея пройдет день открытых дверей, приуроченный к Международному дню инвалидов.