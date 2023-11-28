Псковский музей-заповедник подготовил спецпрограммы для людей с инвалидностью
Псковский музей-заповедник подготовил специальные программы для людей с инвалидностью, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
В рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех» в Псковском музее ждут учеников коррекционных образовательных и воспитанников социальных учреждений, а также взрослых людей с инвалидностью вместе с сопровождающими.
Программы для сборных групп будут начинаться в 13:00 2, 5, 8 декабря и в 11:00 – 10 декабря.
3 декабря на всех объектах музея пройдет день открытых дверей, приуроченный к Международному дню инвалидов.
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