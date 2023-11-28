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Общество

До -14 градусов прогнозируют в Псковской области 29 ноября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 ноября, ночью с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, днём местами умеренный, по юго-востоку области сильный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До -14 градусов прогнозируют в Псковской области 29 ноября. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -9 до -14 градусов, днём – от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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