До -14 градусов прогнозируют в Псковской области 29 ноября

14:51, 28 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 ноября, ночью с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег, днём местами умеренный, по юго-востоку области сильный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -9 до -14 градусов, днём – от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.