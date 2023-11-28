Более 350 млн рублей получит Пушкиногорский район на комплексное развитие сельских территорий
Более 350 млн рублей получит Пушкиногорский район на комплексное развитие сельских территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Заявка муниципалитета вошла в итоговый перечень проектов, отобранных Минсельхозом для субсидирования на 2024-2025 годы, уточнил глава региона.
«Благодаря этому в Пушкинских Горах отремонтируют детский сад «Сказка», школу искусств, культурно-досуговый центр и здание ветеринарной станции. Также будет приобретено оборудование и транспорт для работы ветврачей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Поздравляю команду муниципалитета с победой и желаю качественно реализовать проект!» – отметил Михаил Ведерников.
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Более 350 млн рублей получит Пушкиногорский район на комплексное развитие сельских территорий