Более 350 млн рублей получит Пушкиногорский район на комплексное развитие сельских территорий

15:24, 28 ноября 2023, ПАИ

Более 350 млн рублей получит Пушкиногорский район на комплексное развитие сельских территорий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Заявка муниципалитета вошла в итоговый перечень проектов, отобранных Минсельхозом для субсидирования на 2024-2025 годы, уточнил глава региона.

«Благодаря этому в Пушкинских Горах отремонтируют детский сад «Сказка», школу искусств, культурно-досуговый центр и здание ветеринарной станции. Также будет приобретено оборудование и транспорт для работы ветврачей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Поздравляю команду муниципалитета с победой и желаю качественно реализовать проект!» – отметил Михаил Ведерников.