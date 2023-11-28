Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уникальный проект создали в Изборском музее

О необычной выставке «Искоренить – нельзя помиловать», которая пройдёт в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» с апреля следующего года, рассказала директор музея Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 ноября.

Изборский музей. Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

По словам директора Изборского музея, выставка расскажет «не о пытках – казнях», а о борщевике Сосновского: истории появления этого вида, распространение которого стало экологической проблемой на территории России.

«Этот проект – способ озвучить для публики ту работу, которую мы здесь в заповеднике ведём против борщевика. Известно, что «Один в поле не воин». Мы хотим обратить внимание всех наших местных жителей, что нужно единым фронтом бороться с этим сорным растением. Выставка как раз рассказывает о том, как нужно бороться с растениями – такими захватчиками, как борщевик Сосновского», – сказала Наталия Дубровская.

Всего в Изборском музее в 2024 году организуют 30 различных выставок. 19 из них – стационарные, шесть – крупные, пять – передвижные, уточнила Наталия Дубровская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 ноября 2023

Тротуары установили в деревне Ершово Псковского района по нацпроекту
28 ноября 2023

Уникальный проект создали в Изборском музее
28 ноября 2023

Новый метод диагностики кишечника появился в Псковской городской поликлинике
28 ноября 2023

Оборудование закупили для парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове
28 ноября 2023

Совет по инвестициям поддержал проекты по развитию туристической инфраструктуры в Псковской области
28 ноября 2023

В Пскове на месяц закроют для проезда часть улицы Некрасова
28 ноября 2023

Зарядку для электромобилей устанавливают на улице Пушкина в Пскове
28 ноября 2023

Преподаватель МФТИ проведёт открытую лекцию в ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...