Уникальный проект создали в Изборском музее

19:05, 28 ноября 2023, ПАИ

О необычной выставке «Искоренить – нельзя помиловать», которая пройдёт в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» с апреля следующего года, рассказала директор музея Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 ноября.

По словам директора Изборского музея, выставка расскажет «не о пытках – казнях», а о борщевике Сосновского: истории появления этого вида, распространение которого стало экологической проблемой на территории России.

«Этот проект – способ озвучить для публики ту работу, которую мы здесь в заповеднике ведём против борщевика. Известно, что «Один в поле не воин». Мы хотим обратить внимание всех наших местных жителей, что нужно единым фронтом бороться с этим сорным растением. Выставка как раз рассказывает о том, как нужно бороться с растениями – такими захватчиками, как борщевик Сосновского», – сказала Наталия Дубровская.

Всего в Изборском музее в 2024 году организуют 30 различных выставок. 19 из них – стационарные, шесть – крупные, пять – передвижные, уточнила Наталия Дубровская.