В Пскове на месяц закроют для проезда часть улицы Некрасова

17:30, 28 ноября 2023, ПАИ

С 29 ноября по 30 декабря в связи с ремонтными работами на доме № 23 на улице Некрасова в Пскове (бывшее здание присутственных мест конца XVIII – середины XIX века, сейчас – правительство Псковской области) будет ограничено движение автотранспорта по одной полосе улицы Некрасова при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса.

Рабочие займутся ремонтом штукатурного слоя карниза здания.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились к автолюбителям в администрации Пскова.