Невельский суд постановил выдворить из России четверых граждан Индии и Пакистана

18:20, 28 ноября 2023, ПАИ

Невельский районный суд постановил выдворить из России двоих граждан Индии и двоих граждан Пакистана, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Иностранцы находились на территории России с нарушением режима пребывания: при них не было ни действующей российской визы, ни миграционной карты. Свою вину в совершении правонарушения иностранцы признали.

Невельский районный суд признал граждан Индии и Пакистана виновными в совершении административного правонарушения по статье 18.8 КоАП РФ, оштрафовал каждого на две тысячи рублей и постановил выдворить их за пределы РФ в принудительной форме.

До принудительного выдворения иностранцы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России в Пскове.