Невельский суд постановил выдворить из России четверых граждан Индии и Пакистана
Невельский районный суд постановил выдворить из России двоих граждан Индии и двоих граждан Пакистана, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Иностранцы находились на территории России с нарушением режима пребывания: при них не было ни действующей российской визы, ни миграционной карты. Свою вину в совершении правонарушения иностранцы признали.
Невельский районный суд признал граждан Индии и Пакистана виновными в совершении административного правонарушения по статье 18.8 КоАП РФ, оштрафовал каждого на две тысячи рублей и постановил выдворить их за пределы РФ в принудительной форме.
До принудительного выдворения иностранцы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России в Пскове.
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