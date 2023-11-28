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Общество

Две единицы техники получил Куньинский район на средства из областного бюджета

Две единицы техники поступили в муниципальное дорожное предприятие Куньинского района на средства областной субсидии, сообщил глава района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Олега Лебедева

«Трактор «Беларус 952.3» (повышенной мощности) и фронтальный погрузчик TL 155 были приобретены и переданы в МБУ «Куньяавтодор» на средства областной субсидии», – написал он.

Глава района отметил, что дополнительная субсидия на приобретение дорожно-строительной техники в размере 22 млн рублей в текущем году была выделена по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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