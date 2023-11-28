Две единицы техники получил Куньинский район на средства из областного бюджета

20:22, 28 ноября 2023, ПАИ

Две единицы техники поступили в муниципальное дорожное предприятие Куньинского района на средства областной субсидии, сообщил глава района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

«Трактор «Беларус 952.3» (повышенной мощности) и фронтальный погрузчик TL 155 были приобретены и переданы в МБУ «Куньяавтодор» на средства областной субсидии», – написал он.

Глава района отметил, что дополнительная субсидия на приобретение дорожно-строительной техники в размере 22 млн рублей в текущем году была выделена по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.