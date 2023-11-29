Посадочную платформу на станции Струги Красные отремонтировали после вмешательства прокуратуры

22:36, 28 ноября 2023, ПАИ

Покрытие островной посадочной платформы железнодорожной станции Струги Красные отремонтировали после вмешательства прокуратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.



Фото: Псковская транспортная прокуратура



Фото: Псковская транспортная прокуратура



Фото: Псковская транспортная прокуратура



Фото: Псковская транспортная прокуратура







В ходе проверки выяснилось, что железнодорожное покрытие на станции Струги Красные имеет многочисленные ямы и выбоины. Тактильно-контрастные наземные указатели или изменения фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками отсутствовали.

Транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление, которое было удовлетворено в полном объёме.

Покрытие островной посадочной платформы отремонтировали в соответствии с необходимыми требованиями.