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Общество

Посадочную платформу на станции Струги Красные отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Покрытие островной посадочной платформы железнодорожной станции Струги Красные отремонтировали после вмешательства прокуратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

  • Посадочную платформу на станции Струги Красные отремонтировали после вмешательства прокуратуры
    Фото: Псковская транспортная прокуратура
  • Посадочную платформу на станции Струги Красные отремонтировали после вмешательства прокуратуры
    Фото: Псковская транспортная прокуратура
  • Посадочную платформу на станции Струги Красные отремонтировали после вмешательства прокуратуры
    Фото: Псковская транспортная прокуратура
  • Посадочную платформу на станции Струги Красные отремонтировали после вмешательства прокуратуры
    Фото: Псковская транспортная прокуратура

В ходе проверки выяснилось, что железнодорожное покрытие на станции Струги Красные имеет многочисленные ямы и выбоины. Тактильно-контрастные наземные указатели или изменения фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками отсутствовали.

Транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление, которое было удовлетворено в полном объёме.

Покрытие островной посадочной платформы отремонтировали в соответствии с необходимыми требованиями.

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