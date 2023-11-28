На акустический концерт поэта и музыканта приглашают псковичей

23:50, 28 ноября 2023, ПАИ

Акустический концерт поэта и музыканта Андрея Васильева при участии артиста Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александра Назарова (скрипка) пройдёт в Центральной городской библиотеке Пскова 3 декабря в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

По словам Андрея Васильева, программа концерта получится неожиданной – песни и стихи будут соединены с музыкальной барочной стилистикой.

Завершит программы хит «Понедельник», который будет исполнен с бардом Денисом Ковальчуком.

Андрей Васильев родился и живёт в Пскове. Он окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского политехнического университета. С жанром авторской песни познакомился в 1996 году, тогда же стал членом псковского клуба авторской песни «Горизонт» и начал сочинять тексты. Всего Андрей Васильев записал шесть сольных альбомов и издал книгу поэзии «Черта». С 2006 по 2012 год поэт возглавлял творческое объединение «Махаон». Андрей Васильев – лауреат многих фестивалей авторской песни, которые проходили в Пскове, Великих Луках, Москве, Калининграде, Валдае. На протяжении нескольких лет являлся постоянным участником фестивалей «Словенское поле» и «Изборская крепость».