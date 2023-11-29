На шоу «Бременские музыканты на льду» в Пскове можно попасть по «Пушкинской карте»

08:14, 29 ноября 2023, ПАИ

Ледовое шоу для всей семьи «Бременские музыканты на льду», которое пройдёт в Ледовом дворце Пскова 28 и 29 декабря, можно посетить по «Пушкинской карте». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Герои сказки, в исполнении мастеров современной ледовой арены, обретут новый облик – пёс, жонглирующий волшебными кольцами, петух, исполняющий акробатические трюки, летая над ледовой ареной, кот, показывающий магические фокусы на льду, сыщик, похищающий принцессу прямо с ледовой арены и взлетающий с ней на своём «реактивном рюкзаке».

«Серенада трубадура, песенка принцессы и короля вызовут ностальгическое чувство у родителей, а современные технологии, применённые в создании ледовой сказки, заинтересуют как совсем маленьких, так и старшеклассников, – уверены создатели шоу. – Ожившая на льду сказка в окружении потрясающих воображение видеодекораций, с современной обработкой мелодий любимого мультфильма оставит самые яркие впечатления у гостей ледового представления».

Билеты на сайте и в кассе Псковской областной филармонии.