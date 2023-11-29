Псковская школа выиграла поездку в Москву в рамках кейс-чемпионата соцпроектов «Добротворец»

00:24, 29 ноября 2023, ПАИ

I Псковский кейс-чемпионат социальных проектов «Добротворец» прошёл в Точке кипения Пскова 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной общественной организации «Команда 2018».



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»



Фото: пресс-служба региональной общественной организации «Команда 2018»





















С приветственным словом к участникам чемпионата обратилась руководитель ПРОМО «Вечевой Орден» и председатель регионального штаба Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» Екатерина Родина; заместитель регионального координатора Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Ольга Заболотняя и руководитель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.

45 учеников 7–11 классов из шести псковских школ поборолись за командную поездку в Москву на международную премию «Мы вместе». Им были предложены две социальные проблемы, решения которых команды презентовали профильным жюри. Эксперты выявили лучшие кейсы и определили победителя чемпионата. Им стала команда МБОУ «СОШ №1 имени Леона Поземского».

Чемпионат прошёл в рамках проекта «Центр проектов «Добротворец», реализуемый проектным офисом «Команда 2018» совместно с управлением общественных проектов и молодёжной политики Псковской области при поддержке Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в регионе и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».