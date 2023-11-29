Пскович попался на краже энергетиков из магазина на улице Труда

09:55, 29 ноября 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала магазина энергетические напитки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

28 ноября около 21:00 экипаж группы задержания Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал тревоги.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 38-летнего псковича, который украл из торгового зала энергетические напитки.

По факту хищения проводится проверка.