Пскович попался на краже энергетиков из магазина на улице Труда
Росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала магазина энергетические напитки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
28 ноября около 21:00 экипаж группы задержания Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал тревоги.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 38-летнего псковича, который украл из торгового зала энергетические напитки.
По факту хищения проводится проверка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 ноября 2023
Около 150 килограммов мефедрона обнаружили в управляемой с Украины лаборатории в Псковской области