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Общество

Режим работы Картинной галереи Псковского музея-заповедника изменится

Режим работы Картинной галереи Псковского музея-заповедника изменится, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Режим работы Картинной галереи Псковского музея-заповедника изменится. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Цокольный этаж Картинной галереи Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения с 29 ноября по 5 декабря.

Руководство учреждения просит посетителей учитывать это при планировании визита в музей.

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