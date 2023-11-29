Режим работы Картинной галереи Псковского музея-заповедника изменится

10:00, 29 ноября 2023, ПАИ

Режим работы Картинной галереи Псковского музея-заповедника изменится, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Цокольный этаж Картинной галереи Псковского музея-заповедника будет недоступен для посещения с 29 ноября по 5 декабря.

Руководство учреждения просит посетителей учитывать это при планировании визита в музей.