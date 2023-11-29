О сильном снегопаде предупреждают псковичей

11:00, 29 ноября 2023, ПАИ

О неблагоприятном явлении предупредили псковичей в МЧС. Сильный снегопад в Псковской области начнётся вечером 29 ноября и продолжится ночью, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Вечером 29 ноября и ночью 30 ноября местами по Псковской области ожидается сильный снег», – отметили в пресс-службе.

Псковичам рекомендуют при сильном снегопаде плотно закрыть в домах окна, держаться от них как можно дальше, а также не находиться на улице вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности следует оставаться дома.