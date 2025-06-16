Псковичам рассказали, как можно снять деньги с карты в магазине или на заправке

14:01, 16 июня 2025, ПАИ

Как можно снять деньги с карты в магазине или на заправке, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Многие псковичи знают, что снять деньги с карты можно не только в банкомате или отделении банка, но и в обычном магазине или на автозаправке. Сервис «наличные на кассе» позволяет снять деньги с банковской карты одновременно с оплатой покупки, – уточнил эксперт. – Такая возможность повышает доступность финансовых услуг для псковичей, которые живут в отдаленных и малонаселенных пунктах, где нет офисов банков и банкоматов. А предпринимателям сервис «наличные на кассе» помогает повысить популярность и проходимость торговой точки, а также снизить объемы инкассации».

Чтобы снять деньги с карты через кассу магазина или автозаправки, нужно сделать покупку и перед оплатой сказать кассиру о желании снять определенную сумму наличными. С одной карты с помощью этого сервиса можно снять не больше 5 000 рублей за день и не больше 30 000 рублей за месяц. Торговые точки и АЗС не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но банк, выпустивший карту, может устанавливать свою комиссию.

По данным на 1 апреля 2025 года, в Псковской области действуют более 200 торговых точек и АЗС с сервисом «наличные на кассе». Около 60 из них находится в сельской местности. Количество участников постоянно увеличивается.