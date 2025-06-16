В Псковской области снизилось количество обнаруженных фальшивых денег

13:48, 16 июня 2025, ПАИ

В Псковской области, по данным Банка России за 1 квартал 2025 года было выявлено всего 9 фальшивых банкнот. Их количество, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось. Тогда было обнаружено 12 поддельных банкнот. Об этом в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

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Он отметил, что уровень фальшивомонетничества в целом по стране достиг минимального значения за последние годы – на 1 млн банкнот в обращении приходится одна подделка. Чаще всего мошенники подделывают банкноты крупных номиналов. Основная часть обнаруженных в регионе фальшивок – банкноты номиналом 5000 рублей. Также из оборота были изъяты две поддельные тысячные банкноты. Кроме того, в регионе обнаружена одна фальшивка номиналом 100 долларов США.

Александр Иванов, сообщил, что .банк России проводит комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.

«Модернизация нужна, в первую очередь, для защиты от подделок. Кроме того, банкноты — это визитная карточка любой страны, деньги должны быть красивыми и современными, чтобы их хотелось держать в руках. В 2022 году была представлена и вошла в оборот модернизированная банкнота номиналом 100 рублей, в октябре 2023 года — номиналом 5000 рублей. Обновленные сторублевые банкноты многие псковичи уже используют в расчетах. Пятитысячные банкноты пока встречаются в нашем регионе редко», - уточнил Александр Иванов.

Эксперт напомнил, что банкноты старого образца остаются законным средством платежа и после введения в обращение новых банкнот. Старые банкноты выходят из обращения постепенно, по мере их износа, их будут заменять на новые модернизированные банкноты.

«У каждой банкноты есть свой срок жизни. У банкноты в 100 рублей – он в среднем три года, а банкноты в 5000 рублей находятся в обращении более 10 лет. Они реже используются в обороте и люди бережнее к ним относятся. Банк России постоянно повышает качество российских банкнот, чтобы продлить срок службы, - пояснил Александр Иванов. - Например, сейчас используется технология лакирования банкнот. Для этого они покрываются специальным лаком перед выходом в обращение. Результаты показали, что срок жизни таких денежных знаков увеличился на 30% по сравнению с обычными банкнотами. Это позволяет уменьшить объемы их изготовления и повысить качество наличного оборота».

Модернизируется и защита банкнот от подделок. Денежные знаки новых модификаций выпускаются уже с улучшенными защитными характеристиками, новыми признаками подлинности, которые становится все сложнее подделывать.