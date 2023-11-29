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Происшествия

Ушедшего из больницы псковича продолжает искать полиция

Мужчину, который ушёл из больницы в июне 2022 года, продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пропавший – уроженец деревни Старонья Псковского района Вадим Подоянов. Он проживал в деревне Карамышево. 29 июля 2022 года он самовольно ушёл из Псковской межрайонной больницы. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза. Был одет в бело-голубую майку, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки тёмного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.

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