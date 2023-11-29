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Великолучанка стала победителем первенства по лёгкой атлетике в Белоруссии

Великолучанка, воспитанница спортшколы «Атлетика», Валерия Владимирова стала победителем открытого первенства Витебской области по лёгкой атлетике памяти Самуила Беленького. Соревнования прошли в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

Великолучанка стала победителем первенства по лёгкой атлетике в Белоруссии. Фото: спортшкола «Атлетика»

В состязаниях поучаствовало более 400 спортсменов.

Валерия Владимирова сумела стать чемпионкой сразу в двух дисциплинах: прыжках в высоту и прыжках в длину.

Этот результат позволил великолучанке войти в число шести лучших спортсменов турнира, за что её наградили специальным призом.

Тренируется спортсменка под началом Алёны Богдановой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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