Великолучанка стала победителем первенства по лёгкой атлетике в Белоруссии

11:02, 29 ноября 2023, ПАИ

Великолучанка, воспитанница спортшколы «Атлетика», Валерия Владимирова стала победителем открытого первенства Витебской области по лёгкой атлетике памяти Самуила Беленького. Соревнования прошли в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

В состязаниях поучаствовало более 400 спортсменов.

Валерия Владимирова сумела стать чемпионкой сразу в двух дисциплинах: прыжках в высоту и прыжках в длину.

Этот результат позволил великолучанке войти в число шести лучших спортсменов турнира, за что её наградили специальным призом.

Тренируется спортсменка под началом Алёны Богдановой.

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